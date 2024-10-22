Міжнародні перекази: як відправити злоті з України в Польщу
22 жовтня 2024, 12:22Читать новость на русском
Існує чимало способів переказу коштів з України з-за кордону в іноземній валюті. Більшість із доступних способів дозволяють переказувати кошти з незначною комісією та можливістю конвертації валюти.
Як відправити кошти у Польщу
Відправити злоті з України до Польщі можна через міжнародні платіжні системи, банки та навіть Укрпошту.
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Банківські перекази через SWIFT:
- SWIFT-перекази дозволяють надіслати гроші з одного банку до іншого. Для цього потрібно знати реквізити одержувача, зокрема номер рахунку в міжнародному форматі (IBAN) та код банку (BIC/SWIFT). Цей спосіб підходить для великих переказів, однак вимагає часу – зазвичай до кількох днів, і супроводжується комісією, яка залежить від банку.
Системи грошових переказів (Western Union, MoneyGram):
- Це швидкий спосіб переказати гроші злотими в Польщу. Одержувач може забрати гроші у відділенні обраної системи. Цей спосіб підходить для невеликих і термінових переказів, хоча зазвичай передбачає вищі комісії.
Мобільні додатки для міжнародних переказів (Wise, PayPal, Revolut):
- Мобільні платформи, як Wise (TransferWise), дозволяють переказувати гроші з України в Польщу з меншими комісіями, ніж традиційні банківські перекази, і з вигіднішими курсами. PayPal та Revolut також дозволяють відправляти та отримувати кошти між країнами з можливістю конвертації валюти.
Перекази через фінансові установи та сервіси (PaySend, TransferGo):
- Ці сервіси часто використовують для переказів між країнами, пропонуючи зручність і швидкість транзакцій. Наприклад, PaySend дозволяє переказувати гроші з України в Польщу з фіксованою низькою комісією.
Банківські картки (ПриватБанк, Monobank):
- Деякі українські банки дозволяють перекази з картки на картку між українськими та польськими банками. Наприклад, ПриватБанк пропонує безкоштовні перекази через Приват24 для певних польських карток.
Укрпошта:
- Для переказу грошей через Укрпошту потрібно звернутися до її відділення. Якщо сума переказу не перевищує 30 000 гривень, необхідно мати документ, що посвідчує особу, або його електронну версію з застосунку Дія. Для переказу від 30 000 до 400 000 гривень додатково потрібно надати реєстраційний номер платника податків або відповідну відмітку в паспорті, а також заповнити опитувальник клієнта.