Як відправити кошти у Польщу

Відправити злоті з України до Польщі можна через міжнародні платіжні системи, банки та навіть Укрпошту.

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Банківські перекази через SWIFT:

SWIFT-перекази дозволяють надіслати гроші з одного банку до іншого. Для цього потрібно знати реквізити одержувача, зокрема номер рахунку в міжнародному форматі (IBAN) та код банку (BIC/SWIFT). Цей спосіб підходить для великих переказів, однак вимагає часу – зазвичай до кількох днів, і супроводжується комісією, яка залежить від банку.

Системи грошових переказів (Western Union, MoneyGram):

Це швидкий спосіб переказати гроші злотими в Польщу. Одержувач може забрати гроші у відділенні обраної системи. Цей спосіб підходить для невеликих і термінових переказів, хоча зазвичай передбачає вищі комісії.

Мобільні додатки для міжнародних переказів (Wise, PayPal, Revolut):

Мобільні платформи, як Wise (TransferWise), дозволяють переказувати гроші з України в Польщу з меншими комісіями, ніж традиційні банківські перекази, і з вигіднішими курсами. PayPal та Revolut також дозволяють відправляти та отримувати кошти між країнами з можливістю конвертації валюти.

Перекази через фінансові установи та сервіси (PaySend, TransferGo):

Ці сервіси часто використовують для переказів між країнами, пропонуючи зручність і швидкість транзакцій. Наприклад, PaySend дозволяє переказувати гроші з України в Польщу з фіксованою низькою комісією.

Банківські картки (ПриватБанк, Monobank):

Деякі українські банки дозволяють перекази з картки на картку між українськими та польськими банками. Наприклад, ПриватБанк пропонує безкоштовні перекази через Приват24 для певних польських карток.

Укрпошта: