Яку мінімальну пенсію можуть отримати люди з II групою інвалідності
Джерело:ПФУ
На розмір виплати по інвалідності впливає група, яку призначили особі. Також цю суму можуть скоригувати, зважаючи на обставини при яких було набуто каліцтво.
Який мінімальний розмір виплат по інвалідності
Для людей з II групою інвалідності пенсія змінюється залежно від того чи працює особа. А також з у урахування виплати за віком.
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Зверніть увагу! Особи з II групою інвалідності мають отримувати 90% від пенсії за віком.
Водночас така виплата не може бути меншою за:
- 2 520 гривень, якщо особа не працює;
- 2 093 гривень, якщо людина продовжує працювати.
Зауважте! Пенсія по інвалідності призначається, якщо людина має від 1 до 15 років стажу. Виключенням є випадки, коли особа набула каліцтв під час строкової служби.
З загальних правил є виключення. Йдеться про те, що особа отримала інвалідність при певних обставинах. Наприклад, через участь у військових діях або внаслідок аварії на ЧАЕС. У такому випадку виплата розраховується по-іншому.