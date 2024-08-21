"Нафтогаз" готується до нового опалювального сезону: що радять зробити українцям

Наближається новий опалювальний сезон. "Нафтогаз" продовжує видобуток газу, наповнюючи газові сховища України.

На скільки Україна готова зараз

Очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов повідомив, що українці будуть забезпечені газом від власного видобутку. Зараз компанія добуває на 7% більше сировини ніж у 2023 році.

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Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз України" Очевидно, що наступна зима є історичною для України у тому сенсі, що вона буде найскладнішою з точки зору забезпечення енергією, ресурсами, теплом. Група Нафтогаз активно готується до наступної зими

Чернишов зазначив, що накопичення газу іде по плану. До того ж "Нафтогаз" продовжує ремонтні та відновлювальні роботи. Зокрема, триває адаптація газової інфраструктури до викликів, пов'язаних з війною.

Тепло має бути в оселях. Необхідний об'єм газу буде наданий нашим споживачам та підприємствам теплокомуненерго,

– наголосив Чернишов.

Чернишов також закликав українців перевірити свої оселі та зробити житло енергоефективним. Завдяки цьому, опалювальний сезон мине легше.