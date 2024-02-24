Як порахувати пенсію та що для цього треба знати

В Україні розмір пенсій зумовлений страховим стажем і розміром заробітної плати особи. У 2024 році були введені нові критерії щодо стажу для українців, які планують вийти на пенсію.

Від чого залежить розмір пенсії

У 2024 році для виходу на пенсію у віці 60 років потрібно мати не менше 31 року страхового стажу. З кожним роком мінімальний стаж для виходу на пенсію збільшуватиметься на рік доти, доки у 2029 році не досягне 35 років.

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Також, щоб вийти на пенсію в 63 роки у 2024 році, потрібно мати від 20 до 30 років страхового стажу, а для виходу на пенсію в 65 років — від 15 до 20 років стажу.

Як порахувати пенсію у 2024 році

! Якщо у 2024 році вам виповнилося 60 років, але ви не маєте потрібних 31 року страхового стажу, пенсію вам призначать по досягненні 63 років.

Розрахунок пенсії за віком виконується за формулою:

Розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії.

Розмір середньої зарплати визначається як середній показник заробітної плати по Україні за останні три роки перед призначенням пенсії, з якої сплачувалися страхові внески.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати розраховується як сума відношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати по Україні.

! Для визначення індивідуального коефіцієнта зарплати необхідно порівняти місячний заробіток особи з середньою зарплатою по країні за той же місяць. Цей коефіцієнт відображає співвідношення отриманої зарплати до середньої зарплати в країні.

Для отримання загального індивідуального коефіцієнта зарплати потрібно визначити середнє значення всіх місячних коефіцієнтів за період, який береться до уваги. Це дає змогу оцінити, наскільки зарплата особи в середньому відповідає або перевищує середній рівень заробітної плати по країні протягом розрахункового періоду.

Як це відбувається



Індивідуальний коефіцієнт зарплати використовується для розрахунку пенсії, де вищий коефіцієнт може призвести до вищої пенсійної виплати. Якщо середня зарплата особи протягом всього періоду дорівнювала середній по країні, її індивідуальний коефіцієнт буде близько до одиниці. У випадку, коли зарплата вдвічі перевищує середню, коефіцієнт може наближатися до двійки.

Наостанок, коефіцієнт страхового стажу розраховується шляхом множення загальної кількості років стажу на 0.01. Цей коефіцієнт відображає внесок особи до пенсійної системи через страхові внески протягом її трудової діяльності.