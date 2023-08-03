Нові правила нарахування стажу: чому українці не можуть вийти на пенсію

Більшість пенсіонерів не зможе вийти на пенсію у 60 років. Виною тому недостатня кількість стажу, яка є обов'язковою нормою для нарахування виплат. Щоб зрозуміти, коли зможете вийти на пенсію, перш за все, варто підрахувати кількість офіційно відпрацьованих років.

Чому українці не можуть вийти на пенсію

Значна кількість людей пенсійного віку не може піти на заслужений відпочинок, через відсутність достатньої кількості накопиченого страхового стажу. Так цьогоріч аби вийти на пенсію у 60 років, українець зобов'язаний мати мінімум 30 офіційно відпрацьованих років.

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Коли ви зможете вийти на пенсію

У 2024 році цей же показник становитиме – 31 рік. У 2028 експерти прогнозують найменший можливий стаж – 35 років. Якщо ви не встигли накопичити його до 60 років, наступного разу можливість вийти на пенсію з'явиться у віці 63 чи 65 років.

Кількість стажу прямо впливає на вашу можливість піти на заслужений відпочинок. Якщо ви б хотіли вийти на пенсію у 60 років:

у 2023 році вам потрібно мати мінімум 30 років стажу;

у 2024 – 31 рік;

у 2025 – 32 роки;

у 2026 – 33 роки;

у 2027 – 34 роки;

у 2028 – 35 років.

Піти на заслужений відпочинок у 63 роки:

при виході на пенсію у 2023, мінімальний стаж має бути – від 20 до 30 років;

у 2024 – від 21 до 31 року;

у 2025 – від 22 до 32 років;

у 2026 – від 23 до 33 років;

у 2027 – від 24 до 34 років;

у 2028 – від 25 до 35 років.

Почати отримувати пенсію у 65 років:

у 2023, мінімум стажу складає – від 15 до 30 років;

у 2024 – від 15 до 31 року;

у 2025 – від 15 до 32 років;

у 2026 – від 15 до 33 років;

у 2027 – від 15 до 34 років;

у 2028 – від 15 до 35 років.

Тобто, чим пізніше ви виходите на пенсію, тим менше держава вимагатиме від вас накопичених років страхового стажу.

Які зараз пенсії в Україні

У березні відбулася індексація виплат для деяких категорій населення. Відтепер для них розмір мінімальної пенсії складає не 2 100 гривень, а 2 520 гривень.

У липні підвищення виплат отримали громадські діячі, науковці, депутати, органи місцевого самоврядування. Серпень також обіцяє надбавки для деяких пенсіонерів: тих, хто має особливі заслуги перед державою.

Список людей, що гарантовано отримають серпневу надбавку можна переглянути, натиснувши тут

Згідно зі статистикою ПУФ, українські пенсіонери отримують такі виплати:

1 227,8 гривні – 0,6% пенсіонерів;

від 2 001 до 3 000 гривень – 29,5%;

від 3 001 до 4 000 гривень – 21,3%;

від 4 001 до 5 000 гривень – 15%;

від 5 001 до 10 000 гривень – 23,2%;

понад 10 000 гривень – 10,4%.

Такий низький рівень пенсій зумовлений критичним співвідношенням кількості пенсіонерів, до людей, що працюють. Ситуація може виправитись у майбутньому, якщо в Україні стабілізується демографічна та економічна ситуація, коли більшість українців повернеться з закордону.