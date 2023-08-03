Новые правила начисления стажа: почему украинцы не могут выйти на пенсию

Большинство пенсионеров не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Виной тому недостаточное количество стажа, являющееся обязательной нормой для начисления выплат. Чтобы понять, когда сможете выйти на пенсию, прежде всего стоит подсчитать количество официально отработанных лет.

Почему украинцы не могут выйти на пенсию

Значительное количество людей пенсионного возраста не может пойти на заслуженный отдых из-за отсутствия достаточного количества накопленного страхового стажа. Так в этом году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, украинец обязан иметь минимум 30 официально отработанных лет.

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Когда вы сможете выйти на пенсию

В 2024 году этот же показатель будет составлять – 31 год. В 2028 году эксперты прогнозируют наименьший возможный стаж – 35 лет. Если вы не успели накопить его до 60 лет, в следующий раз выйти на пенсию появится в возрасте 63 или 65 лет.

Количество стажа напрямую влияет на вашу возможность уйти на заслуженный отдых. Если бы вы хотели выйти на пенсию в 60 лет:

в 2023 году вам нужно иметь минимум 30 лет стажа;

в 2024 – 31 год;

в 2025 – 32 года;

в 2026 – 33 года;

в 2027 – 34 года;

в 2028 – 35 лет.

Уйти на заслуженный отдых в 63 года:

при выходе на пенсию в 2023 году, минимальный стаж должен быть – от 20 до 30 лет;

в 2024 – от 21 до 31 года;

в 2025 – от 22 до 32 лет;

в 2026 – от 23 до 33 лет;

в 2027 – от 24 до 34 лет;

в 2028 – от 25 до 35 лет.

Начать получать пенсию в 65 лет:

в 2023, минимум стажа составляет – от 15 до 30 лет;

в 2024 – от 15 до 31 года;

в 2025 – от 15 до 32 лет;

в 2026 – от 15 до 33 лет;

в 2027 – от 15 до 34 лет;

в 2028 – от 15 до 35 лет.

То есть чем позже вы выходите на пенсию, тем меньше государство потребует от вас накопленных лет страхового стажа.

Какие сейчас пенсии в Украине

В марте прошла индексация выплат для некоторых категорий населения. Теперь для них размер минимальной пенсии составляет не 2 100 гривен, а 2 520 гривен.

В июле повышение выплат получили общественные деятели, ученые, депутаты, органы местного самоуправления. Август также обещает надбавки для некоторых пенсионеров: имеющих особые заслуги перед государством.

Список людей, которые гарантированно получат августовскую надбавку, можно просмотреть, нажав здесь

Согласно статистике ПУФ, украинские пенсионеры получают следующие выплаты:

1 227,8 гривны – 0,6% пенсионеров;

от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%;

от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%;

от 4 001 до 5 000 гривен – 15%;

от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;

свыше 10 000 гривен – 10,4%.

Такой низкий уровень пенсий обусловлен критическим соотношением количества пенсионеров к работающим людям. Ситуация может исправиться в будущем, если в Украине стабилизируется демографическая и экономическая ситуация, когда большинство украинцев вернется из-за границы.