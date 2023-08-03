Почему украинцы не могут выйти на пенсию
Значительное количество людей пенсионного возраста не может пойти на заслуженный отдых из-за отсутствия достаточного количества накопленного страхового стажа. Так в этом году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, украинец обязан иметь минимум 30 официально отработанных лет.
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Когда вы сможете выйти на пенсию
Количество стажа напрямую влияет на вашу возможность уйти на заслуженный отдых. Если бы вы хотели выйти на пенсию в 60 лет:
- в 2023 году вам нужно иметь минимум 30 лет стажа;
- в 2024 – 31 год;
- в 2025 – 32 года;
- в 2026 – 33 года;
- в 2027 – 34 года;
- в 2028 – 35 лет.
Уйти на заслуженный отдых в 63 года:
- при выходе на пенсию в 2023 году, минимальный стаж должен быть – от 20 до 30 лет;
- в 2024 – от 21 до 31 года;
- в 2025 – от 22 до 32 лет;
- в 2026 – от 23 до 33 лет;
- в 2027 – от 24 до 34 лет;
- в 2028 – от 25 до 35 лет.
Начать получать пенсию в 65 лет:
- в 2023, минимум стажа составляет – от 15 до 30 лет;
- в 2024 – от 15 до 31 года;
- в 2025 – от 15 до 32 лет;
- в 2026 – от 15 до 33 лет;
- в 2027 – от 15 до 34 лет;
- в 2028 – от 15 до 35 лет.
То есть чем позже вы выходите на пенсию, тем меньше государство потребует от вас накопленных лет страхового стажа.
Какие сейчас пенсии в Украине
В марте прошла индексация выплат для некоторых категорий населения. Теперь для них размер минимальной пенсии составляет не 2 100 гривен, а 2 520 гривен.
В июле повышение выплат получили общественные деятели, ученые, депутаты, органы местного самоуправления. Август также обещает надбавки для некоторых пенсионеров: имеющих особые заслуги перед государством.
Согласно статистике ПУФ, украинские пенсионеры получают следующие выплаты:
- 1 227,8 гривны – 0,6% пенсионеров;
- от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%;
- от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 15%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;
- свыше 10 000 гривен – 10,4%.
Такой низкий уровень пенсий обусловлен критическим соотношением количества пенсионеров к работающим людям. Ситуация может исправиться в будущем, если в Украине стабилизируется демографическая и экономическая ситуация, когда большинство украинцев вернется из-за границы.