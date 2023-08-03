Почему украинцы не могут выйти на пенсию

Значительное количество людей пенсионного возраста не может пойти на заслуженный отдых из-за отсутствия достаточного количества накопленного страхового стажа. Так в этом году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, украинец обязан иметь минимум 30 официально отработанных лет.

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Важно! В 2024 году этот же показатель будет составлять – 31 год. В 2028 году эксперты прогнозируют наименьший возможный стаж – 35 лет. Если вы не успели накопить его до 60 лет, в следующий раз выйти на пенсию появится в возрасте 63 или 65 лет.

Когда вы сможете выйти на пенсию

Количество стажа напрямую влияет на вашу возможность уйти на заслуженный отдых. Если бы вы хотели выйти на пенсию в 60 лет:

в 2023 году вам нужно иметь минимум 30 лет стажа;

в 2024 – 31 год;

в 2025 – 32 года;

в 2026 – 33 года;

в 2027 – 34 года;

в 2028 – 35 лет.

Уйти на заслуженный отдых в 63 года:

при выходе на пенсию в 2023 году, минимальный стаж должен быть – от 20 до 30 лет;

в 2024 – от 21 до 31 года;

в 2025 – от 22 до 32 лет;

в 2026 – от 23 до 33 лет;

в 2027 – от 24 до 34 лет;

в 2028 – от 25 до 35 лет.

Начать получать пенсию в 65 лет:

в 2023, минимум стажа составляет – от 15 до 30 лет;

в 2024 – от 15 до 31 года;

в 2025 – от 15 до 32 лет;

в 2026 – от 15 до 33 лет;

в 2027 – от 15 до 34 лет;

в 2028 – от 15 до 35 лет.

То есть чем позже вы выходите на пенсию, тем меньше государство потребует от вас накопленных лет страхового стажа.

Какие сейчас пенсии в Украине

В марте прошла индексация выплат для некоторых категорий населения. Теперь для них размер минимальной пенсии составляет не 2 100 гривен, а 2 520 гривен.

В июле повышение выплат получили общественные деятели, ученые, депутаты, органы местного самоуправления. Август также обещает надбавки для некоторых пенсионеров: имеющих особые заслуги перед государством.

Заметьте! Список людей, которые гарантированно получат августовскую надбавку, можно просмотреть, нажав здесь.

Согласно статистике ПУФ, украинские пенсионеры получают следующие выплаты:

1 227,8 гривны – 0,6% пенсионеров;

от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%;

от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%;

от 4 001 до 5 000 гривен – 15%;

от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;

свыше 10 000 гривен – 10,4%.

Такой низкий уровень пенсий обусловлен критическим соотношением количества пенсионеров к работающим людям. Ситуация может исправиться в будущем, если в Украине стабилизируется демографическая и экономическая ситуация, когда большинство украинцев вернется из-за границы.