Чи можуть українці не платити за розподіл газу

Українця можуть не сплачувати за розподіл газу, за умови, якщо не користуються ним. Адже навіть якщо домогосподарство не користується блакитним паливом, воно однаково залишається підключеним до загальної мережі.

Як від'єднатися від мережі

Газорозподільна компанія завжди пильнує за станом газопроводів і газорегулюючого обладнання, що забезпечують газопостачання до будинків. Це відбувається незалежно від того, використовує людина газ, чи ні.

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Відтак, щомісяця споживачі отримують рахунок за послуги з розподілу газу.

Аби припинити використання газу, слід звернутися до постачальника з заявою про фізичне відключення від газорозподільних мереж, щоб призупинити нарахування плати за розподіл газу.

! У разі бажання відновити споживання газу, потрібно буде пройти процедуру повторного підключення до мережі.

Нова платіжка за газ

Мешканці багатоповерхових будинків тепер зобов'язані сплачувати додаткову оплату за утримання газових мереж в межах будинку, а саме — від газової труби до входу в будівлю.

! Введення цього платежу має на меті залучити фахівців для обов'язкової перевірки цього сегмента газових мереж. Ця ініціатива призначена для зменшення кількості аварій.

Розмір цього додаткового платежу варіюється в діапазоні від 25 до 65 гривень щомісяця. Оператор газорозподільних мереж буде відповідальним за проведення перевірок.

Щодо поточних тарифів на газ, в Україні провайдером останньої надії є НАК "Нафтогаз", який обслуговує понад 98% українських споживачів газу. Щомісячний тариф на газ встановлено на рівні 7,96 гривні за кубометр.