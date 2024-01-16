Как отключиться от сети
Газораспределительная компания всегда следит за состоянием газопроводов и газорегулирующего оборудования, обеспечивающих газоснабжение в дома. Это происходит независимо от того, использует ли человек газ или нет.
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Следовательно, ежемесячно потребители получают счет за услуги по распределению газа.
Чтобы прекратить использование газа, обратитесь к поставщику с заявлением о физическом отключении от газораспределительных сетей, чтобы приостановить начисление платы за распределение газа.
Новая платежка за газ
Жители многоэтажных домов теперь обязаны платить дополнительную оплату за содержание газовых сетей в пределах дома, а именно от газовой трубы до входа в здание.
Размер этого дополнительного платежа варьируется в диапазоне от 25 до 65 гривен в месяц. Оператор газораспределительных сетей будет ответственен за проведение проверок.
Относительно текущих тарифов на газ в Украине провайдером последней надежды является НАК "Нафтогаз", обслуживающий более 98% украинских потребителей газа. Ежемесячный тариф на газ установлен на уровне 7,96 гривны за кубометр.