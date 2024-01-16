Як від'єднатися від мережі

Газорозподільна компанія завжди пильнує за станом газопроводів і газорегулюючого обладнання, що забезпечують газопостачання до будинків. Це відбувається незалежно від того, використовує людина газ, чи ні.

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Відтак, щомісяця споживачі отримують рахунок за послуги з розподілу газу.

Аби припинити використання газу, слід звернутися до постачальника з заявою про фізичне відключення від газорозподільних мереж, щоб призупинити нарахування плати за розподіл газу.

Важливо! У разі бажання відновити споживання газу, потрібно буде пройти процедуру повторного підключення до мережі.

Нова платіжка за газ

Мешканці багатоповерхових будинків тепер зобов'язані сплачувати додаткову оплату за утримання газових мереж в межах будинку, а саме — від газової труби до входу в будівлю.

Зауважте! Введення цього платежу має на меті залучити фахівців для обов'язкової перевірки цього сегмента газових мереж. Ця ініціатива призначена для зменшення кількості аварій.

Розмір цього додаткового платежу варіюється в діапазоні від 25 до 65 гривень щомісяця. Оператор газорозподільних мереж буде відповідальним за проведення перевірок.

Щодо поточних тарифів на газ, в Україні провайдером останньої надії є НАК "Нафтогаз", який обслуговує понад 98% українських споживачів газу. Щомісячний тариф на газ встановлено на рівні 7,96 гривні за кубометр.