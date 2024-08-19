Хто може не платити за електроенергію та що про це треба знати

Якщо не платити за електроенергію, споживача можуть відключити від мережі. Проте це правило не поширюється на певні категорії громадян.

Хто залишиться зі світлом, попри борги

Уряд ухвалив рішення, що взимку електроенергію не відключатимуть для вразливих категорій населення, зокрема для малозабезпечених осіб.

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Для підтримки цих громадян у своєчасній оплаті комунальних послуг уряд затвердив низку заходів.

Наприклад, особи з вразливих категорій мають право на обслуговування без черги та пріоритет у відновленні постачання після відключень. Крім того, вони можуть отримувати безкоштовний, оперативний та якісний ремонт комунікацій.

Важливо! Щоб полегшити процес погашення заборгованості, ці громадяни можуть укласти угоду про перегляд умов оплати, при цьому пеня за прострочення нараховуватися не буде.

Отже, згідно з рішенням Кабміну, до вразливої категорії належать:

сім'ї, які виховують більш як троє прийомних дітей;

утримувачі дитячих будинків сімейного типу;

жителі квартир, де є особа, що залежить від електричних медичних приладів;

багатодітні сім'ї;

особи з інвалідністю І або ІІ групи;

люди, які доглядають за дітьми з інвалідністю або за особами, що отримали каліцтво в дитинстві.

Графіки відключень повертаються

Через спекотну погоду в Україні зросло споживання електроенергії, що призвело до необхідності повернути графіки відключень світла.

У понеділок, 19 серпня, відключення електроенергії плануються на вечір. Спочатку повідомлялося, що графіки діятимуть з 17:00 до 21:00, але ДТЕК повідомив, що відключення почнуться на годину пізніше – з 18:00 до 21:30.

При цьому підприємства критичної інфраструктури, а також підприємства, які імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови, залишаться зі світлом.

Зауважте! Енергетики також закликають українців раціонально та економно використовувати електроенергію, особливо в пікові години – з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.