Життя окупації без "Дії" та зв'язку: як не втратити пенсійні виплати

Українські пенсіонери, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, мають щорічно проходити фізичну ідентифікацію. Це потрібно робити до 31 грудня, аби виплати не скасували.

Як українцям на ТОТ не втратити право на виплати

Згідно з постановою Кабміну № 299, обов'язковою умовою залишається неотримання пенсійних виплат від органів країни-агресора.

Ще одне важливе правило стосується банківських рахунків: якщо людина вчасно не пройшла перевірку, їй необхідно здійснювати щонайменше одну фінансову операцію кожні пів року.

Якщо руху коштів немає пів року, то Пенсійний фонд України тимчасово призупиняє нарахування пенсій.

Зверніть увагу! Відсутність електронного підпису чи смартфона з державною програмою не означає втрату виплат.

Головним "рятівним інструментом" залишається дистанційна відеоідентифікація безпосередньо через вебпортал ПФУ. Аби подати заявку на відеозв'язок, на головній сторінці порталу достатньо знайти опцію "Заява на проведення ідентифікації в режимі відеоконференцзв’язку" та внести свої базові анкетні дані.

Для самого дзвінка пенсіонер може обрати зручний канал зв'язку – Viber, Telegram, WhatsApp, Signal, Skype або Zoom. Працівники зв'яжуться для погодження дати й часу.

Під час самої 15-хвилинної розмови необхідно бути на екрані наодинці, чітко назвати дані та продемонструвати розгорнутий оригінал документа.

Куди нараховують пенсії

Усі поштові нарахування автоматично спрямовуються та акумулюються на спеціальних рахунках в "Ощадбанку".

Перевести їх на банківську картку дистанційно можна лише за наявності кваліфікованого електронного підпису (КЕП), згенерованого через інтернет-банкінг (наприклад, Приват24).

Важливо! Якщо створити підпис неможливо, то накопичена сума чекатиме свого власника у повному обсязі – її виплатять одразу після виїзду на підконтрольну територію України або під час звернення до консульських установ за кордоном.

Які правила діють після виїзду на підконтрольну територію

Щойно пенсіонер залишає окупований регіон та офіційно реєструє зміну місця проживання у відділенні Пенсійного фонду, то спеціальна вимога щодо обов'язкової щорічної ідентифікації скасовується.

Крім того, розблокувати та отримати накопичені виплати можна в будь-якому найближчому відділенні "Ощадбанку" або сервісному центрі ПФУ за наявності паспорта та податкового номера.

Нагадаємо, що нарахування пенсій відбувається щомісяця з 4-го до 25-го числа. Однак чіткої дати не встановлено. Зокрема, все залежить ще й від способу отримання виплат.