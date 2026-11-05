Жизнь в условиях оккупации без "Дии" и связи: как не лишиться пенсионных выплат

Как украинцам на ВОТ не лишиться права на выплаты

Согласно постановлению Кабмина № 299, обязательным условием остается неполучение пенсионных выплат от органов страны-агрессора.

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Еще одно важное правило касается банковских счетов: если человек своевременно не прошел проверку, ему необходимо совершать хотя бы одну финансовую операцию каждые полгода.

Если движение средств отсутствует в течение полугода, то Пенсионный фонд Украины временно приостанавливает начисление пенсий.

Обратите внимание! Отсутствие электронной подписи или смартфона с государственной программой не означает потерю выплат.

Главным "спасительным инструментом" остается дистанционная видеоидентификация непосредственно через веб-портал ПФУ. Чтобы подать заявку на видеосвязь, на главной странице портала достаточно найти опцию "Заявление на проведение идентификации в режиме видеоконференцсвязи" и внести свои основные анкетные данные.

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Для самого звонка пенсионер может выбрать удобный канал связи – Viber, Telegram, WhatsApp, Signal, Skype или Zoom. Сотрудники свяжутся с вами для согласования даты и времени.

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Во время самого 15-минутного разговора необходимо находиться на экране в одиночестве, четко назвать данные и продемонстрировать развернутый оригинал документа.

Куда начисляются пенсии

Все почтовые выплаты автоматически направляются и накапливаются на специальных счетах в "Ощадбанке".

Перевести их на банковскую карту удаленно можно только при наличии квалифицированной электронной подписи (КЭП), сгенерированной через интернет-банкинг (например, Приват24).

Важно! Если создать подпись невозможно, то накопленная сумма будет ждать своего владельца в полном объеме – ее выплатят сразу после выезда на подконтрольную территорию Украины или при обращении в консульские учреждения за рубежом.

Какие правила действуют после выезда на подконтрольную территорию

Только что пенсионер покидает оккупированный регион и официально регистрирует смену места жительства в отделении Пенсионного фонда, специальное требование об обязательной ежегодной идентификации отменяется.

Кроме того, разблокировать и получить накопленные выплаты можно в любом ближайшем отделении "Ощадбанка" или сервисном центре ПФУ при наличии паспорта и налогового номера.

Напомним, что начисление пенсий происходит ежемесячно с 4-го по 25-е число. Однако четкой даты не установлено. В частности, все зависит еще и от способа получения выплат.