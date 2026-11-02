Сокращение или приостановка пенсий: почему в ноябре можно лишиться выплат

Почему можно внезапно лишиться выплат

Каждый пенсионер имеет ровно 10 дней, чтобы уведомить ПФУ об изменениях в своей жизни, отмечает Пенсионный фонд.

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Если человек сменил паспорт, фамилию, банковские реквизиты или устроился на работу, об этом следует сообщить. В противном случае возникнет переплата, которую государство заставит вернуть.

"Защитить деньги" можно несколькими удобными способами. Самый быстрый вариант – подать информацию через электронный кабинет на веб-портале ПФУ.

Также можно обратиться в любой сервисный центр фонда, отправить документы заказным письмом по почте или передать данные через работодателя.

Что еще нужно, чтобы государство полностью приостановило начисления

В соответствии с пенсионным законодательством выплаты могут быть приостановлены по решению территориальных органов ПФУ или суда. Об этом напоминает ПФУ.

Пенсию могут приостановить при следующих обстоятельствах:

она назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

на весь период проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за рубежом;

в случае смерть пенсионера, признания его без вести пропавшим или объявления умершим в установленном законом порядке;

в случае присвоения пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;

в других случаях, предусмотренных законом.

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Для возобновления выплаты пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр с документом, удостоверяющим личность, и подать соответствующее заявление– отмечают представители ведомства.

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Обратите внимание! После выяснения всех обстоятельств деньги будут возвращены в течение 10 дней.

Напомним, что некоторые пенсионеры должны пройти ежегодную физическую идентификацию. Это следует сделать до 31 декабря. В противном случае эти две категории лишатся своих выплат.