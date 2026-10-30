После смерти пенсионера: украинцы могут получить две выплаты от правительства

Что известно о пособии на похороны

Размер выплаты напрямую зависит от закона, в соответствии с которым пенсионеру назначались выплаты при жизни, пишет Пенсионный фонд Украины.

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Если человек получал обычную гражданскую пенсию, то сумма пособия составляет две ее ежемесячные выплаты.

Для семей бывших военнослужащих действуют другие правила: им выплачивают сумму, равную трем пенсиям умершего.

В то же время законодательство устанавливает минимальную гарантию для военных пенсионеров, которая в настоящее время составляет 16 640 гривен, что равно пятикратному размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Пособие не выплачивается только в одном случае: если пенсионер находился на полном государственном содержании, а похороны полностью оплатили за счет бюджетного учреждения– отмечают в Пенсионном фонде.

Что еще могут получить украинцы

Помимо целевых средств на похороны, члены семьи могут получить пенсию, которую человек не успел получить при жизни. На эти деньги претендуют родственники, проживавшие вместе с умершим на день его смерти, или нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на его иждивении.

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Чтобы средства поступили на счет, необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда. С собой следует иметь:

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паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные связи;

актуальные реквизиты банковского счета.

Если человек умер за пределами Украины, право на выплаты полностью сохраняется. Однако заявителю придется предоставить свидетельство о смерти или другой аналогичный документ, выданный компетентным органом иностранного государства.

Обратите внимание! В зависимости от страны такие документы могут потребовать дополнительной легализации.

Напомним, что социальные гарантии в этой сфере недавно были пересмотрены. После длительного перерыва с 2017 года размер "пособия на похороны" застрахованного лица вырос вдвое и теперь составляет 8 500 гривен. Такое повышение напрямую связано с ростом прожиточного минимума в 2026 году.