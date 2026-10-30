Після смерті пенсіонера: українці можуть отримати дві виплати від уряду

Що відомо про допомогу на поховання

Розмір виплати напряму залежить від закону, за яким пенсіонеру призначали виплати за життя, пише Пенсійний фонд України.

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Якщо людина отримувала звичайну цивільну пенсію, то сума допомоги становить дві її щомісячні виплати.

Для родин колишніх військовослужбовців діють інші правила: їм виплачують суму, що дорівнює трьом пенсіям померлого.

Водночас законодавство встановлює мінімальну гарантію для військових пенсіонерів, яка наразі становить 16 640 гривень, що дорівнює п'ятикратному прожитковому мінімуму для працездатних осіб.

Допомогу не виплачують лише в одному випадку: якщо пенсіонер перебував на повному державному утриманні, а поховання повністю оплатили коштом бюджетної установи– зазначають у Пенсійному фонді.

Яку ще виплату можуть отримати українці

Крім цільових коштів на похорон, члени сім'ї можуть забрати пенсію, яку людина не встигла отримати за життя. На ці гроші претендують родичі, які проживали разом із померлим на день його смерті, або непрацездатні члени сім'ї, що перебували на його утриманні.

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Щоб кошти надійшли на рахунок, необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду. Із собою слід мати:

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паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про смерть;

документи для підтвердження родинних стосунків;

актуальні реквізити банківського рахунку.

Якщо людина померла за межами України, право на виплати повністю зберігається. Однак заявнику доведеться надати свідоцтво про смерть або інший аналогічний документ, виданий компетентним органом іноземної держави.

Зверніть увагу! Залежно від країни, такі папери можуть потребувати додаткової легалізації.

Нагадаємо, що соціальні гарантії у цій галузі нещодавно переглянули. Після тривалої паузи з 2017 року розмір допомоги на поховання застрахованої особи зріс удвічі й тепер становить 8 500 гривень. Таке підвищення напряму пов'язане зі зростанням прожиткового мінімуму у 2026 році.