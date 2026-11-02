Зменшення або призупинення пенсій: чому можна втратити виплати у листопаді

Чому можна раптово втратити виплати

Кожен отримувач пенсії має рівно 10 днів, аби попередити ПФУ про зміни у своєму житті, зазначає Пенсійний фонд.

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Якщо людина змінила паспорт, прізвище, банківські реквізити або влаштувалася на роботу, про це слід відзвітувати. Інакше виникне переплата, яку держава змусить повернути.

"Захистити гроші" можна кількома зручними способами. Найшвидший варіант – подати інформацію через електронний кабінет на вебпорталі ПФУ.

Також можна звернутися до будь-якого сервісного центру фонду, надіслати документи рекомендованим листом поштою або передати дані через роботодавця.

За яких ще умов держава повністю припиняє нарахування

Відповідно до пенсійного законодавства, виплати можуть заморозити за рішенням територіальних органів ПФУ або суду. Про це нагадує ПФУ.

Пенсію можуть призупинити за таких обставин:

вона призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою;

за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;

в інших випадках, передбачених законом.

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Для поновлення виплати пенсіонеру необхідно особисто звернутись до будь-якого сервісного центру з документом, що посвідчує особу, та подати відповідну заяву– зазначають представники відомства.

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Зауважте! Після з'ясування всіх обставин гроші повернуть протягом 10 днів.

Нагадаємо, що деякі пенсіонери мають пройти щорічну фізичну ідентифікацію. Це слід зробити до 31 грудня. За інших обставин ці дві категорії втратять свої виплати.