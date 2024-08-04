Як отримати пенсійне посвідчення в Україні
4 серпня 2024, 13:15Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Для виготовлення пенсійного посвідчення пенсіонер має подати заяву. Це можна зробити як особисто, так і онлайн.
Як отримати пенсійне посвідчення
Зараз заяву на отримання пенсійного посвідчення можна подати як через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, так і за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд".
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Втім, пенсіонер може особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ, незалежно від місця його реєстрації як одержувача пенсії.
До електронної заяви необхідно додати заздалегідь підготовлені скановані копії таких документів:
- паспорта,
- реєстраційного номера облікової картки платника податків,
- фотографії,
- підпису особи.