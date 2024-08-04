Як отримати пенсійне посвідчення в Україні

Для виготовлення пенсійного посвідчення пенсіонер має подати заяву. Це можна зробити як особисто, так і онлайн.

Як отримати пенсійне посвідчення

Зараз заяву на отримання пенсійного посвідчення можна подати як через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, так і за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд".

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Втім, пенсіонер може особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ, незалежно від місця його реєстрації як одержувача пенсії.

До електронної заяви необхідно додати заздалегідь підготовлені скановані копії таких документів:

паспорта,

реєстраційного номера облікової картки платника податків,

фотографії,

підпису особи.

Як відновити втрачене посвідчення? Якщо пенсійне посвідчення загублене, пенсіонер може отримати новий документ, звернувшись до обраного сервісного центру ПФУ або онлайн через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ або за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд".

При особистому зверненні – надаються оригінали зазначених документів та фото.