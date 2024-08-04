Как получить пенсионное удостоверение

Сейчас заявление на получение пенсионного удостоверения можно подать как через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, так и с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".

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Впрочем, пенсионер может лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ, независимо от места его регистрации как получателя пенсии.

К электронному заявлению необходимо приложить заранее подготовленные сканированные копии следующих документов:

паспорта,

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,

фотографии,

подписи лица.

Обратите внимание! При личном обращении – предоставляются оригиналы указанных документов и фото.