Как получить пенсионное удостоверение

Сейчас заявление на получение пенсионного удостоверения можно подать как через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, так и с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".

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Впрочем, пенсионер может лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ, независимо от места его регистрации как получателя пенсии.

К электронному заявлению необходимо приложить заранее подготовленные сканированные копии следующих документов:

  • паспорта,
  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,
  • фотографии,
  • подписи лица.

Как восстановить утраченное удостоверение?

Если пенсионное удостоверение утеряно, пенсионер может получить новый документ, обратившись в выбранный сервисный центр ПФУ или онлайн через личный кабинет на вебпортале ПФУ или с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".