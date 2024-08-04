Як отримати пенсійне посвідчення

Зараз заяву на отримання пенсійного посвідчення можна подати як через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, так і за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд".

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Втім, пенсіонер може особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ, незалежно від місця його реєстрації як одержувача пенсії.

До електронної заяви необхідно додати заздалегідь підготовлені скановані копії таких документів:

паспорта,

реєстраційного номера облікової картки платника податків,

фотографії,

підпису особи.

Зауважте! При особистому зверненні – надаються оригінали зазначених документів та фото.