Під час війни чимало українців змінюють місце проживання, переїжджаючи в інші області, іноді неодноразово. Для пенсіонерів такий крок може стати ризиком залишитися без виплат.

Чи припинять виплачувати пенсію після переїзду?

Переїзд в інший регіон не означає автоматичного припинення пенсії. Щоб і надалі отримувати виплати, достатньо звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву про їх переведення, нагадує 24 Канал.

Під час переведення можна також змінити спосіб отримання коштів. Наприклад, перейти з поштових виплат на банківську картку або навпаки.

Зверніть увагу! При таких обставинах розмір пенсії не змінюється.

Таким чином, це повинні зробити:

українці, які змінили місце проживання як тимчасово, так і назавжди;

ті, хто оновив адресу реєстрації;

пенсіонери, які хочуть отримувати гроші в іншому банку чи поштовому відділенні.

Подати заяву про переведення пенсії можна двома способами: особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду за новим місцем проживання, або онлайн через портал електронних послуг ПФУ, маючи кваліфікований електронний підпис (КЕП).