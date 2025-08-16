Укр Рус
Економіка Соцвиплати Небезпека таки існує: як не втратити пенсію після переїзду
16 серпня, 07:29
1

Небезпека таки існує: як не втратити пенсію після переїзду

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Пенсіонери, які переїжджають, повинні подати заяву до Пенсійного фонду, щоб продовжити отримувати пенсію.
  • Заяву можна подати особисто в сервісному центрі або онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду з КЕП.

Під час війни чимало українців змінюють місце проживання, переїжджаючи в інші області, іноді неодноразово. Для пенсіонерів такий крок може стати ризиком залишитися без виплат.

Чи припинять виплачувати пенсію після переїзду?

Переїзд в інший регіон не означає автоматичного припинення пенсії. Щоб і надалі отримувати виплати, достатньо звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву про їх переведення, нагадує 24 Канал.

Читайте також Яка буде пенсія в 60, якщо пропрацював 43 роки 

Під час переведення можна також змінити спосіб отримання коштів. Наприклад, перейти з поштових виплат на банківську картку або навпаки. 

Зверніть увагу! При таких обставинах розмір пенсії не змінюється.

Таким чином, це повинні зробити:

  • українці, які змінили місце проживання як тимчасово, так і назавжди;
  • ті, хто оновив адресу реєстрації;
  • пенсіонери, які хочуть отримувати гроші в іншому банку чи поштовому відділенні.

Подати заяву про переведення пенсії можна двома способами: особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду за новим місцем проживання, або онлайн через портал електронних послуг ПФУ, маючи кваліфікований електронний підпис (КЕП).