Во время войны многие украинцы меняют место жительства, переезжая в другие области, иногда неоднократно. Для пенсионеров такой шаг может стать риском остаться без выплат.

Прекратят ли выплачивать пенсию после переезда?

Переезд в другой регион не означает автоматического прекращения пенсии. Чтобы и в дальнейшем получать выплаты, достаточно обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление об их переводе, напоминает 24 Канал.

Читайте также Какая будет пенсия в 60, если проработал 43 года

Во время перевода можно также изменить способ получения средств. Например, перейти с почтовых выплат на банковскую карточку или наоборот.

Обратите внимание! При таких обстоятельствах размер пенсии не меняется.

Таким образом, это должны сделать:

украинцы, которые сменили место жительства как временно, так и навсегда;

те, кто обновил адрес регистрации;

пенсионеры, которые хотят получать деньги в другом банке или почтовом отделении.

Подать заявление о переводе пенсии можно двумя способами: лично, обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда по новому месту жительства, или онлайн через портал электронных услуг ПФУ, имея квалифицированную электронную подпись (КЭП).