Як переоформити на себе пенсію подружжя після смерті

Після смерті чоловіка або дружини, українці можуть переоформити на себе їхню пенсію. Втім, такий варіант не завжди вигідніший.

Хто може отримати пенсію подружжя

Пенсія, яку члени сім'ї оформлюють після смерті одного з подружжя, називається пенсією по втраті годувальника. Її може отримати будь-хто з родини, якщо ця особа перебувала під опікою померлого.

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На одну непрацездатну особу виплачується 50% від пенсії загиблого, а якщо таких осіб кілька, вони ділять між собою 100% пенсійних виплат.

Пенсія за втратою годувальника надається довічно тільки тим, хто досяг пенсійного віку. Іншим членам родини виплати продовжуються до моменту, коли вони втрачають статус непрацездатності.

Хто вважається непрацездатним:

Чоловік або дружина, батьки, якщо вони мають інвалідність або віком старші за 65 років;

Діти до 18 років, а також старші, якщо мають інвалідність із дитинства;

Студенти можуть отримувати пенсію до досягнення 23 років;

Особа, яка займається доглядом за дітьми загиблого до їхнього 8-річного віку, отримує пенсію незалежно від свого віку та працездатності.

Хто може бути на утриманні годувальника

! Родичі загиблих військових можуть отримувати від 30 до 70% від його грошового забезпечення, причому сума виплат не може бути нижчою за два прожиткові мінімуми.

Особи, які можуть бути на утриманні померлого годувальника:

Чоловік чи дружина;

Батьки;

Біологічні та усиновлені діти до 18 років, а також старші, якщо мають інвалідність із дитинства;

Діти, що навчаються за денною формою, до досягнення 23 років;

Пасинки та падчерки, що не отримують аліментів від біологічних батьків. - Особи, що забезпечують догляд за дітьми померлого до 8 років;

Непрацюючі члени сім'ї померлого, які доглядають за його дітьми.

Для оформлення пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду України з наступним пакетом документів: