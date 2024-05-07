Как переоформить на себя пенсию супруга после смерти

После смерти мужа или жены, украинцы могут переоформить на себя их пенсию. Впрочем, такой вариант не всегда более выгодный.

Кто может получить пенсию супругов

Пенсия, которую члены семьи оформляют после смерти одного из супругов, называется пенсией по потере кормильца. Ее может получить любой из семьи, если это лицо находилось на попечении умершего.

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На одно нетрудоспособное лицо выплачивается 50% от пенсии погибшего, а если таких лиц несколько, они делят между собой 100% пенсионных выплат.

Пенсия по потере кормильца предоставляется пожизненно только тем, кто достиг пенсионного возраста. Остальным членам семьи выплаты продлеваются до момента, когда они теряют статус нетрудоспособности.

Кто считается нетрудоспособным:

Муж или жена, родители, если они имеют инвалидность или возрастом старше 65 лет;

Дети до 18 лет, а также старшие, если имеют инвалидность с детства;

Студенты могут получать пенсию до достижения 23 лет;

Лицо, которое занимается уходом за детьми погибшего до их 8-летнего возраста, получает пенсию независимо от своего возраста и трудоспособности.

Кто может быть на содержании кормильца

! Родственники погибших военных могут получать от 30 до 70% от его денежного обеспечения, причем сумма выплат не может быть ниже двух прожиточных минимумов.

Лица, которые могут быть на иждивении умершего кормильца:

Муж или жена;

Родители;

Биологические и усыновленные дети до 18 лет, а также старшие, если имеют инвалидность с детства;

Дети, обучающиеся на дневной форме, до достижения 23 лет;

Пасынки и падчерицы, не получающие алиментов от биологических родителей. - Лица, обеспечивающие уход за детьми умершего до 8 лет;

Неработающие члены семьи умершего, которые ухаживают за его детьми.

Для оформления пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины со следующим пакетом документов: