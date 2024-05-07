Хто може отримати пенсію подружжя
Пенсія, яку члени сім'ї оформлюють після смерті одного з подружжя, називається пенсією по втраті годувальника. Її може отримати будь-хто з родини, якщо ця особа перебувала під опікою померлого.
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На одну непрацездатну особу виплачується 50% від пенсії загиблого, а якщо таких осіб кілька, вони ділять між собою 100% пенсійних виплат.
Хто вважається непрацездатним:
- Чоловік або дружина, батьки, якщо вони мають інвалідність або віком старші за 65 років;
- Діти до 18 років, а також старші, якщо мають інвалідність із дитинства;
- Студенти можуть отримувати пенсію до досягнення 23 років;
- Особа, яка займається доглядом за дітьми загиблого до їхнього 8-річного віку, отримує пенсію незалежно від свого віку та працездатності.
Хто може бути на утриманні годувальника
Особи, які можуть бути на утриманні померлого годувальника:
- Чоловік чи дружина;
- Батьки;
- Біологічні та усиновлені діти до 18 років, а також старші, якщо мають інвалідність із дитинства;
- Діти, що навчаються за денною формою, до досягнення 23 років;
- Пасинки та падчерки, що не отримують аліментів від біологічних батьків. - Особи, що забезпечують догляд за дітьми померлого до 8 років;
- Непрацюючі члени сім'ї померлого, які доглядають за його дітьми.
Для оформлення пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду України з наступним пакетом документів:
- Заява про призначення пенсії;
- Паспорт та ідентифікаційний код заявника;
- Документ, що підтверджує місце проживання заявника;
- Трудова книжка або пенсійне посвідчення померлого;
- Документ, що підтверджує факт утримання заявника померлим;
- Довідка про склад сім'ї, свідоцтво про шлюб та свідоцтво про смерть померлого.