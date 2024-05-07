Хто може отримати пенсію подружжя

Пенсія, яку члени сім'ї оформлюють після смерті одного з подружжя, називається пенсією по втраті годувальника. Її може отримати будь-хто з родини, якщо ця особа перебувала під опікою померлого.

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На одну непрацездатну особу виплачується 50% від пенсії загиблого, а якщо таких осіб кілька, вони ділять між собою 100% пенсійних виплат.

Зауважте! Пенсія за втратою годувальника надається довічно тільки тим, хто досяг пенсійного віку. Іншим членам родини виплати продовжуються до моменту, коли вони втрачають статус непрацездатності.

Хто вважається непрацездатним:

Чоловік або дружина, батьки, якщо вони мають інвалідність або віком старші за 65 років;

Діти до 18 років, а також старші, якщо мають інвалідність із дитинства;

Студенти можуть отримувати пенсію до досягнення 23 років;

Особа, яка займається доглядом за дітьми загиблого до їхнього 8-річного віку, отримує пенсію незалежно від свого віку та працездатності.

До речі! Родичі загиблих військових можуть отримувати від 30 до 70% від його грошового забезпечення, причому сума виплат не може бути нижчою за два прожиткові мінімуми.

Хто може бути на утриманні годувальника

Особи, які можуть бути на утриманні померлого годувальника:

Чоловік чи дружина;

Батьки;

Біологічні та усиновлені діти до 18 років, а також старші, якщо мають інвалідність із дитинства;

Діти, що навчаються за денною формою, до досягнення 23 років;

Пасинки та падчерки, що не отримують аліментів від біологічних батьків. - Особи, що забезпечують догляд за дітьми померлого до 8 років;

Непрацюючі члени сім'ї померлого, які доглядають за його дітьми.

Для оформлення пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду України з наступним пакетом документів: