Як оформити соціальну пенсію, якщо не можна отримувати за віком

Українці, які не мають достатнього страхового стажу, не можуть отримувати пенсію за віком. Натомість вони можуть претендувати на соціальну пенсію.

Розмір соціальної пенсії у 2025 році

З 2025 року в Україні підвищено мінімальні вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком, передає 24 Канал з посиланням на видання NV.

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Не всі пенсіонери зможуть набрати таку кількість стажу, тож пенсію за віком вони не зможуть отримати.

У лютому 2025 року розмір соціальної пенсії розраховуватиметься як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), та середнім сукупним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців.

При цьому сума соціальної пенсії не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у 2025 році становить 3 028 гривень.

Зауважте! Тепер для отримання пенсії у 60 років необхідно мати більше років стажу, ніж раніше, і ця вимога поступово зростатиме до 2028 року. Так, у 2028 році для виходу на пенсію в 60 років знадобиться щонайменше 35 років страхового стажу.

Перерахунок соціальної пенсії

Соціальна пенсія для громадян, які не мають трудового стажу, буде переглядатися кожні шість місяців. Під час перерахунку враховуватимуться зміни у майновому стані та середньомісячному доході родини.

Важливо пам'ятати, що вимоги до страхового стажу зростатимуть до 2028 року. Щоб уникнути фінансових труднощів у майбутньому, слід заздалегідь подбати про накопичення необхідного стажу або скористатися можливістю оформлення соціальної пенсії за новими правилами.

Як оформити соціальну пенсію у 2025 році

Щоб отримати соціальну пенсію в Україні, особи, які не мають достатнього пенсійного стажу, повинні звернутися до органів соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Це допоможе забезпечити фінансову підтримку для тих, хто не може розраховувати на звичайну пенсію за віком.

Необхідні документи для оформлення соціальної пенсії:

Заява про призначення соціальної пенсії.

Паспорт та документ, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.

Довідка з Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж.

Декларація про доходи та майновий стан за останні шість місяців (заповнюється на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї).

Копія рішення про призначення опікуна (у разі, якщо особа визнана недієздатною).

Після подання документів органи соціального захисту проведуть перевірку та визначать розмір соціальної пенсії відповідно до законодавства.