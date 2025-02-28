Размер социальной пенсии в 2025 году

С 2025 года в Украине повышены минимальные требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту, передает 24 Канал со ссылкой на издание NV.

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Не все пенсионеры смогут набрать такое количество стажа, поэтому пенсию по возрасту они не смогут получить.

В феврале 2025 года размер социальной пенсии будет рассчитываться как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна), и средним совокупным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

При этом сумма социальной пенсии не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в 2025 году составляет 3 028 гривен.

Заметьте! Теперь для получения пенсии в 60 лет необходимо иметь больше лет стажа, чем раньше, и это требование постепенно будет расти до 2028 года. Так, в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится не менее 35 лет страхового стажа.

Перерасчет социальной пенсии

Социальная пенсия для граждан, которые не имеют трудового стажа, будет пересматриваться каждые шесть месяцев. Во время перерасчета будут учитываться изменения в имущественном состоянии и среднемесячном доходе семьи.

Важно помнить, что требования к страховому стажу будут расти до 2028 года. Чтобы избежать финансовых трудностей в будущем, следует заранее позаботиться о накоплении необходимого стажа или воспользоваться возможностью оформления социальной пенсии по новым правилам.

Как оформить социальную пенсию в 2025 году

Чтобы получить социальную пенсию в Украине, лица, не имеющие достаточного пенсионного стажа, должны обратиться в органы социальной защиты по месту регистрации или фактического проживания. Это поможет обеспечить финансовую поддержку для тех, кто не может рассчитывать на обычную пенсию по возрасту.

Необходимые документы для оформления социальной пенсии:

Заявление о назначении социальной пенсии.

Паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков.

Справка из Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже.

Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев (заполняется на основе справок о доходах каждого члена семьи).

Копия решения о назначении опекуна (в случае, если лицо признано недееспособным).

После подачи документов органы социальной защиты проведут проверку и определят размер социальной пенсии в соответствии с законодательством.