Як отримати субсидію на дрова через Дію: покрокова інструкція
Частина українців має право на отримання пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Таким чином, витрати домогосподарства на опалення мають зменшитись.
Яка максимальна сума допомоги
Гроші на закупівлю дров надаються в рамках експериментального державного проєкту, що почали реалізовувати торік. Цьогоріч допомога надається особам, які не мають інших альтернатив для опалення, зокрема, газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Граничний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо зріс у 2024 році у 2,3 раза. Зараз максимальний розмір допомоги сягає 16 234 гривні на рік.
Розмір субсидії і додаткової підтримки на придбання твердого пічного палива розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини,
– уточнюють у міністерстві.
Нагадаємо! Раніше максимальний розмір цієї субсидії сягав 6 973 гривні.
Як отримати допомогу на дрова через Дію
- Перейдіть за посиланням у сервіс Дія.
- Пройдіть авторизацію.
- Натисніть на кнопку "Подати заяву" у розділі "Заява на субсидію".
- Заповніть анкету.
- Підпишіться електронним підписом та підтвердіть бажання надіслати заяву.
- Очікуйте на рішення.