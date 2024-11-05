Як отримати субсидію на дрова через Дію: покрокова інструкція

Частина українців має право на отримання пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Таким чином, витрати домогосподарства на опалення мають зменшитись.

Яка максимальна сума допомоги

Гроші на закупівлю дров надаються в рамках експериментального державного проєкту, що почали реалізовувати торік. Цьогоріч допомога надається особам, які не мають інших альтернатив для опалення, зокрема, газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Читайте також Злотий набирає обертів: курс польської валюти продовжує зростати

Граничний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо зріс у 2024 році у 2,3 раза. Зараз максимальний розмір допомоги сягає 16 234 гривні на рік.

Розмір субсидії і додаткової підтримки на придбання твердого пічного палива розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини,

– уточнюють у міністерстві.

Нагадаємо! Раніше максимальний розмір цієї субсидії сягав 6 973 гривні.

Як отримати допомогу на дрова через Дію