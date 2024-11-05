Какова максимальная сумма помощи

Деньги на закупку дров предоставляются в рамках экспериментального государственного проекта, который начали реализовывать в прошлом году. В этом году помощь предоставляется лицам, не имеющим других альтернатив для отопления, в частности, газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Читайте также Злотый набирает обороты: курс польской валюты продолжает расти

Предельный размер субсидии на твердое печное бытовое топливо вырос в 2024 году в 2,3 раза. Сейчас максимальный размер помощи достигает 16 234 гривны в год.

Размер субсидии и дополнительной поддержки на приобретение твердого печного топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи,

– уточняют в министерстве.

Напомним! Ранее максимальный размер этой субсидии достигал 6 973 гривны.

Как получить помощь на дрова через Дию