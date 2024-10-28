Субсидія на дрова: як її отримати і яку суму виплачують

В Україні триває експериментальний проєкт додаткового забезпечення населення дровами. Це має спростити людям зимовий період.

Що таке субсидія на тверде паливо

Проєкт із забезпечення українців запасами дров, започаткований у 2023 році, буде продовжено на опалювальний сезон 2024-2025 років, повідомляє Мінсоцполітики.

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Держава надає ресурс для опалення в тих регіонах, де неможливе газове опалення.

Максимальний розмір субсидії на придбання твердого палива становитиме 16 234 гривень на рік для однієї родини, тоді як пільговики можуть розраховувати на 13,6 тисячі гривень.

Важливо! При обчисленні субсидії на дрова враховується дохід членів родини за минулий рік, особливо підтримуються вразливі категорії населення.

Як оформити субсидію на дрова

Процедура оформлення субсидії на дрова аналогічна до житлової субсидії. Для її отримання потрібно:

Звернутися до місцевого органу соціального захисту. Подати заяву на субсидію на дрова. Надати декларацію про доходи за минулий рік.

У деяких випадках можуть вимагати довідку, що підтверджує використання пічного опалення та дров.