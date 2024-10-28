Что такое субсидия на твердое топливо

Проект по обеспечению украинцев запасами дров, начатый в 2023 году, будет продлен на отопительный сезон 2024-2025 годов, сообщает Минсоцполитики.

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Государство предоставляет ресурс для отопления в тех регионах, где невозможно газовое отопление.

Максимальный размер субсидии на приобретение твердого топлива составит 16 234 гривен в год для одной семьи, тогда как льготники могут рассчитывать на 13,6 тысячи гривен.

Важно! При исчислении субсидии на дрова учитывается доход членов семьи за прошлый год, особенно поддерживаются уязвимые категории населения.

Как оформить субсидию на дрова

Процедура оформления субсидии на дрова аналогична жилищной субсидии. Для ее получения нужно:

Обратиться в местный орган социальной защиты. Подать заявление на субсидию на дрова. Предоставить декларацию о доходах за прошлый год.

В некоторых случаях могут потребовать справку, подтверждающую использование печного отопления и дров.