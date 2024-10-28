Когда начнется выплата таких субсидий
Назначать субсидию на оплату жилья начнут в середине января 2025 года. Как сообщает Минсоцполитики, о точном времени приема заявлений будет сообщено позже.
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Право на субсидию будут иметь семьи ВПЛ, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов. Если семья имеет доходы меньше, чем 2 прожиточных минимумов на одного человека (5 840 грн), то субсидия будет покрывать высокий процент стоимости аренды,
– говорится в сообщении Минсоцполитики.
Размер субсидии будет рассчитываться индивидуально, учитывая доход семьи, стоимость аренды и количество лиц, проживающих в помещении. Сначала такая помощь будет внедряться только в 9 регионах. Речь идет об областях, куда "переместилась" больше всего украинцев:
- Днепропетровская область;
- Харьковская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Черниговская;
- Донецкая;
- Сумская;
- Запорожская;
- Луганская.
Обратите внимание! Получать субсидию на жилье переселенцы смогут одновременно с субсидией на коммуналку.