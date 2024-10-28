Коли розпочнеться виплата таких субсидій

Призначати субсидію на оплату житла розпочнуть в середині січня 2025 року. Як повідомляє Мінсоцполітики, про точний час прийому заяв буде повідомлено пізніше.

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Право на субсидію матимуть родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. Якщо родина має доходи менші, ніж 2 прожиткових мінімумів на одну особу (5 840 грн), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди,

– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Розмір субсидії розраховуватиметься індивідуально, зважаючи на дохід родини, вартість оренди та кількість осіб, що проживають у приміщенні. Спочатку така допомога буде впроваджуватись лише у 9 регіонах. Йдеться про області, куди "перемістилась" найбільше українців:

Дніпропетровська область;

Харківська;

Миколаївська;

Херсонська;

Чернігівська;

Донецька;

Сумська;

Запорізька;

Луганська.

Зверніть увагу! Отримувати субсидію на житло переселенці зможуть одночасно з субсидією на комуналку.