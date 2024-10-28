Коли розпочнеться виплата таких субсидій
Призначати субсидію на оплату житла розпочнуть в середині січня 2025 року. Як повідомляє Мінсоцполітики, про точний час прийому заяв буде повідомлено пізніше.
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Право на субсидію матимуть родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. Якщо родина має доходи менші, ніж 2 прожиткових мінімумів на одну особу (5 840 грн), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди,
– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.
Розмір субсидії розраховуватиметься індивідуально, зважаючи на дохід родини, вартість оренди та кількість осіб, що проживають у приміщенні. Спочатку така допомога буде впроваджуватись лише у 9 регіонах. Йдеться про області, куди "перемістилась" найбільше українців:
- Дніпропетровська область;
- Харківська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Чернігівська;
- Донецька;
- Сумська;
- Запорізька;
- Луганська.
Зверніть увагу! Отримувати субсидію на житло переселенці зможуть одночасно з субсидією на комуналку.