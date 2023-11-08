Інструкція для новеньких: як оформити субсидію правильно

Природно, що на початку опалювального сезону, багато громадян починають оформлювати собі субсидії. На неї можуть розраховувати люди, які не мають змоги самостійно оплачувати комунальні послуги. 24 Канал зібрав необхідну інформацію для тих, хто звертатиметься по неї вперше.

Куди звернутися за субсидією

Щоб оформити субсидію потрібно подати заяву та декларацію за встановленими нормами в один із наступних способів:

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через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

через посадових осіб центру надання адміністративних послуг;

через Портал Дія;

через сервісний центр Пенсійного фонду України;

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України.

Які документи для цього потрібні

Основні документи, які потрібні для оформлення субсидії, це заява про призначення та надання житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Також можуть знадобитися такі документи:

– договір найму (оренди) житла (за наявності);

– довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, ПФУ);

– довідку ВПО;

– інші документи, які необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. Такими документами можуть бути:

довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, у тому числі легалізовані в Україні документи про набуття страхового стажу в іншій країні;

довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;

акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;

договори оренди житла в іншому місці тощо.

Як розрахувати розмір майбутньої субсидії

Розмір субсидії визначається за певним алгоритмом. Спочатку потрібно вирахувати обов’язковий відсоток платежу за такою формулою: Ро = Кд/Кг х Рг. Значення розшифровуються наступним чином:

Ро – частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу), яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми;

– частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу), яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми; Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства – відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія;

– коефіцієнт доходу домогосподарства – відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія; Кг – базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії, тобто два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2);

– базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії, тобто два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2); Рг – базова норма плати за послуги – 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).

Те що вийшло у формулі треба помножити на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства – це і є розмір субсидії.