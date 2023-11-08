Инструкция для новеньких: как оформить субсидию правильно

Естественно, что в начале отопительного сезона многие граждане начинают оформлять себе субсидии. На нее могут рассчитывать люди, не имеющие возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. 24 Канал собрал необходимую информацию для тех, кто будет обращаться за ней впервые.

Куда обратиться за субсидией

Чтобы оформить субсидию, нужно подать заявление и декларацию по установленным нормам одним из следующих способов:

Читайте также Новый проект правительства: какая субсидия предоставляется украинцам на дрова

через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;

через должностных лиц центра предоставления административных услуг;

через Портал Действие ;

через сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Какие документы для этого нужны

Основные документы, необходимые для оформления субсидии, это заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Также могут потребоваться следующие документы:

– договор найма (аренды) жилья (при наличии);

– справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, ПФУ);

– справку ВПЛ;

– другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости), например, документами, подтверждающими непроживание лица по месту регистрации. Такими документами могут быть:

справки, подтверждающие место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания, в том числе легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране;

справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;

акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;

договоры аренды жилья в другом месте и т.п.

Как рассчитать размер предстоящей субсидии

Размер субсидии определяется по определенному алгоритму. Сначала нужно вычислить обязательный процент платежа по формуле: Ро = Кд/Кг х Рг. Значения расшифровываются следующим образом:

Ро – доля платы за услуги для домохозяйства (доля дохода), которая для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой;

– доля платы за услуги для домохозяйства (доля дохода), которая для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой; Кд – коэффициент дохода домохозяйства – отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одно лицо в расчете на месяц, установленного на 1 января года, из которого назначается субсидия;

– коэффициент дохода домохозяйства – отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одно лицо в расчете на месяц, установленного на 1 января года, из которого назначается субсидия; кг – базовый коэффициент дохода для назначения субсидии, то есть два прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц (Кг = 2);

– базовый коэффициент дохода для назначения субсидии, то есть два прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц (Кг = 2); Рг – базовая норма платы за услуги – 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства (Рг = 15).

То, что получилось в формуле, надо умножить на среднемесячный совокупный доход домохозяйства – это и есть размер субсидии.