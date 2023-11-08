Куда обратиться за субсидией

Чтобы оформить субсидию, нужно подать заявление и декларацию по установленным нормам одним из следующих способов:

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через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;

через должностных лиц центра предоставления административных услуг;

через Портал Действие ;

через сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Какие документы для этого нужны

Основные документы, необходимые для оформления субсидии, это заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Также могут потребоваться следующие документы:

– договор найма (аренды) жилья (при наличии);

– справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, ПФУ);

– справку ВПЛ;

– другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости), например, документами, подтверждающими непроживание лица по месту регистрации. Такими документами могут быть:

справки, подтверждающие место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания, в том числе легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране;

справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;

акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;

договоры аренды жилья в другом месте и т.п.

Обратите внимание! Пример заявления на субсидию можно найти здесь, а образец декларации по этой ссылке.

Как рассчитать размер предстоящей субсидии

Размер субсидии определяется по определенному алгоритму. Сначала нужно вычислить обязательный процент платежа по формуле: Ро = Кд/Кг х Рг. Значения расшифровываются следующим образом:

Ро – доля платы за услуги для домохозяйства (доля дохода), которая для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой;

– доля платы за услуги для домохозяйства (доля дохода), которая для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой; Кд – коэффициент дохода домохозяйства – отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одно лицо в расчете на месяц, установленного на 1 января года, из которого назначается субсидия;

– коэффициент дохода домохозяйства – отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одно лицо в расчете на месяц, установленного на 1 января года, из которого назначается субсидия; кг – базовый коэффициент дохода для назначения субсидии, то есть два прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц (Кг = 2);

– базовый коэффициент дохода для назначения субсидии, то есть два прожиточных минимума на одного человека в расчете на месяц (Кг = 2); Рг – базовая норма платы за услуги – 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства (Рг = 15).

То, что получилось в формуле, надо умножить на среднемесячный совокупный доход домохозяйства – это и есть размер субсидии.