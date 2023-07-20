Усе про субсидію: як оформити вперше та хто має на неї право

20 липня 2023, 14:30
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Після підвищення тарифу на електроенергію все більше українців починають цікавитися темою субсидій та їх оформлення. Насправді оформити допомогу простіше простого.

Хто може отримати субсидію

Є дві категорії людей, які можуть розраховувати на таку допомогу від держави, це:

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  • особи, які зареєстровані (прописані) в будинку;
  • особи, які не зареєстровані, але проживають у житлі (орендарі, переселенці). 
Зауважте! Щоб податися на субсидію плата за житлово-комунальні послуги повинна бути більшою, ніж визначений для сім'ї обов'язковий платіж.

Обов'язковий відсоток платежу за ЖКП визначають за наступною формулою:

  • визначається середньомісячний сукупний дохід домогосподарства (сім'ї);
  • потім він ділиться на кількість членів родини, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;
  • дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (станом на 1 січня 2022 року він становив 2 393 гривні);
  • отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Далі треба розрахувати розмір обов’язкової частини платежу – обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід сім'ї.

Як оформити субсидію

Щоб оформити допомогу від держави потрібно: 

  • У заяві на субсидію треба вказати усіх, хто з вами проживає, додавши до заяви документи, які це підтверджують.
  • Також додати договір оренди житла (за наявності), якщо ви орендуєте помешкання. Для ВПО це не обов'язково.
  • Довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ)
  • Також за бажанням можете додати інші документи, які можуть посприяти отриманню субсидії. 
Зверніть увагу! За цим посиланням можна переглянути зразок заяви на субсидію, а за цим зразок декларації про доходи.

Для того, щоб відновити субсидію для ВПО він може звернутися до:

  • Управління соціального захисту населення (УСЗН),
  • ЦНАПу,
  • уповноваженого посадовця територіальної громади,
  • або через застосунок "Дія".

Цей процес займає від кількох тижнів до кількох місяців, протягом яких людина не отримуватиме виплати.

Автор: Тетяна Стельмах