Все о субсидии: как оформить впервые и кто имеет на нее право
После повышения тарифа на электроэнергию все больше украинцев интересуется темой субсидий и их оформления. На самом деле оформить помощь проще простого.
Кто может получить субсидию
Есть две категории людей, которые могут рассчитывать на такую помощь от государства, это:
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- лица, зарегистрированные (прописанные) в доме;
- лица, не зарегистрированные, но проживающие в жилье (арендаторы, переселенцы).
Обязательный процент платежа по ЖКУ определяют по следующей формуле:
- определяется среднемесячный совокупный доход домохозяйства (семьи);
- затем он делится на количество членов семьи и определяется среднемесячный доход на одного человека;
- доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия (по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 2 393 гривны);
- полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.
Далее следует рассчитать размер обязательной части платежа – обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход семьи.
Как оформить субсидию
Чтобы оформить помощь от государства, нужно:
- В заявлении на субсидию нужно указать всех, кто с вами проживает, добавив к заявлению подтверждающие документы.
- Также добавить договор аренды жилья (при наличии), если вы арендуете квартиру. Для ВПЛ это не обязательно.
- Справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ)
- Также по желанию можете добавить другие документы, которые могут помочь получению субсидии.
Для того чтобы возобновить субсидию для ВПЛ, он может обратиться к:
- Управление социальной защиты населения (УСЗН),
- ЦНАП,
- уполномоченного должностного лица территориальной общины,
- или через приложение "Действие".
Этот процесс занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых человек не будет получать выплаты.