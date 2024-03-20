Як перевірити нарахування субсидії онлайн

20 березня 2024, 16:42
Читать новость на русском

Джерело:

ПФУ

Будь-хто з українців, які отримують або претендують на субсидію, можуть перевірити її нарахування дистанційно. Така опція доступна на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Як перевірити наявність субсидії

На сайті Пенсійного фонду України в особистому кабінеті можна легко перевірити статус своїх субсидій і пільг.

Читайте також Безкоштовний проїзд, субсидії та інше: які пільги для пенсіонерів у 2024 році

Треба зайти в розділ "Моя субсидія", де доступна інформація про:

  • дату останнього нарахування субсидії;
  • суму, яка була нарахована;
  • рішення про надання субсидії або пільги.

Як отримати субсидію

Уряд встановив, що субсидії надаються сім'ям, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% від їхнього сукупного доходу, поки триває воєнний стан та протягом місяця після його завершення.

Для отримання субсидії знадобляться такі документи:

  • заповнена заява на отримання житлової субсидії;
  • декларація про доходи та витрати;
  • угода щодо оренди житла, якщо ви орендуєте помешкання;
  • копія угоди про реструктуризацію боргів за комуналку, якщо така є;
  • довідка про доходи для підтвердження інформації, зазначеної в декларації;
  • довідка для внутрішньо переміщених осіб, якщо субсидія потрібна за новою адресою проживання;
  • інші потрібні документи відповідно до законодавства.

Як оформити субсидію

  • Через інтернет: вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ), мобільний додаток ПФУ, а також портал "Дія" дають змогу подати заявку онлайн, і це найпростіший варіант для багатьох.
  • Особисто в сервісному центрі ПФУ: можна подати документи безпосередньо, що зручно тим, хто шукає персональну допомогу або консультацію від працівників фонду. Необов'язково дотримуватися місця реєстрації.
  • Звернення до місцевої влади: можна звернутися до уповноважених органів виконавчої влади вашої громади або до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).
  • Поштою: це варіант для тих, хто віддає перевагу такому способу або змушений звертатися за послугами саме так.

 

Автор: Дарія Подвишенна