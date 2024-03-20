Як перевірити наявність субсидії

На сайті Пенсійного фонду України в особистому кабінеті можна легко перевірити статус своїх субсидій і пільг.

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Треба зайти в розділ "Моя субсидія", де доступна інформація про:

дату останнього нарахування субсидії;

суму, яка була нарахована;

рішення про надання субсидії або пільги.

Як отримати субсидію

Уряд встановив, що субсидії надаються сім'ям, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% від їхнього сукупного доходу, поки триває воєнний стан та протягом місяця після його завершення.

Для отримання субсидії знадобляться такі документи:

заповнена заява на отримання житлової субсидії;

декларація про доходи та витрати;

угода щодо оренди житла, якщо ви орендуєте помешкання;

копія угоди про реструктуризацію боргів за комуналку, якщо така є;

довідка про доходи для підтвердження інформації, зазначеної в декларації;

довідка для внутрішньо переміщених осіб, якщо субсидія потрібна за новою адресою проживання;

інші потрібні документи відповідно до законодавства.

Як оформити субсидію