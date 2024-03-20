Як перевірити наявність субсидії
На сайті Пенсійного фонду України в особистому кабінеті можна легко перевірити статус своїх субсидій і пільг.
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Треба зайти в розділ "Моя субсидія", де доступна інформація про:
- дату останнього нарахування субсидії;
- суму, яка була нарахована;
- рішення про надання субсидії або пільги.
Як отримати субсидію
Уряд встановив, що субсидії надаються сім'ям, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% від їхнього сукупного доходу, поки триває воєнний стан та протягом місяця після його завершення.
Для отримання субсидії знадобляться такі документи:
- заповнена заява на отримання житлової субсидії;
- декларація про доходи та витрати;
- угода щодо оренди житла, якщо ви орендуєте помешкання;
- копія угоди про реструктуризацію боргів за комуналку, якщо така є;
- довідка про доходи для підтвердження інформації, зазначеної в декларації;
- довідка для внутрішньо переміщених осіб, якщо субсидія потрібна за новою адресою проживання;
- інші потрібні документи відповідно до законодавства.
Як оформити субсидію
- Через інтернет: вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ), мобільний додаток ПФУ, а також портал "Дія" дозволяють подати заявку онлайн, що є найпростішим варіантом для багатьох.
- Особисто в сервісному центрі ПФУ: можна подати документи безпосередньо, що зручно для тих, хто шукає персональну допомогу або консультацію від працівників фонду. Не обов'язково дотримуватися місця реєстрації.
- Звернення до місцевої влади: можна звернутися до уповноважених органів виконавчої влади вашої громади або до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).
- Поштою: це варіант для тих, хто віддає перевагу або змушений звертатися за послугами дистанційно.