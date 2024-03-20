Как проверить наличие субсидии

На сайте Пенсионного фонда Украины в личном кабинете можно легко проверить статус своих субсидий и льгот.

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Надо зайти в раздел "Моя субсидия", где доступна информация о:

Дате последнего начисления субсидии;

Сумме, которая была начислена;

Решение о предоставлении субсидии или льготы.

Как получить субсидию

Правительство установило, что субсидии предоставляются семьям, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% от их совокупного дохода, пока продолжается военное положение и в течение месяца после его завершения.

Для получения субсидии понадобятся следующие документы:

Заполненное заявление на получение жилищной субсидии;

Декларация о доходах и расходах;

Соглашение аренды жилья, если вы арендуете жилье;

Копия соглашения о реструктуризации долгов за коммуналку, если таковая имеется;

Справка о доходах для подтверждения информации, указанной в декларации;

Справка для внутренне перемещенных лиц, если субсидия нужна по новому адресу проживания;

Другие необходимые документы в соответствии с законодательством.

Как оформить субсидию