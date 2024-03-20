Как проверить наличие субсидии

На сайте Пенсионного фонда Украины в личном кабинете можно легко проверить статус своих субсидий и льгот.

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Надо зайти в раздел "Моя субсидия", где доступна информация о:

  • Дате последнего начисления субсидии;
  • Сумме, которая была начислена;
  • Решение о предоставлении субсидии или льготы.

Как получить субсидию

Правительство установило, что субсидии предоставляются семьям, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% от их совокупного дохода, пока продолжается военное положение и в течение месяца после его завершения.

Для получения субсидии понадобятся следующие документы:

  • Заполненное заявление на получение жилищной субсидии;
  • Декларация о доходах и расходах;
  • Соглашение аренды жилья, если вы арендуете жилье;
  • Копия соглашения о реструктуризации долгов за коммуналку, если таковая имеется;
  • Справка о доходах для подтверждения информации, указанной в декларации;
  • Справка для внутренне перемещенных лиц, если субсидия нужна по новому адресу проживания;
  • Другие необходимые документы в соответствии с законодательством.

Как оформить субсидию

  • Через интернет: вебпортал Пенсионного фонда Украины (ПФУ), мобильное приложение ПФУ, а также портал "Дія" позволяют подать заявку онлайн, что является самым простым вариантом для многих.
  • Лично в сервисном центре ПФУ: можно подать документы непосредственно, что удобно для тех, кто ищет персональную помощь или консультацию от работников фонда. Не обязательно придерживаться места регистрации.
  • Обращение к местной власти: можно обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти вашей общины или в центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
  • По почте: это вариант для тех, кто предпочитает или вынужден обращаться за услугами дистанционно.