Как проверить наличие субсидии
На сайте Пенсионного фонда Украины в личном кабинете можно легко проверить статус своих субсидий и льгот.
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Надо зайти в раздел "Моя субсидия", где доступна информация о:
- Дате последнего начисления субсидии;
- Сумме, которая была начислена;
- Решение о предоставлении субсидии или льготы.
Как получить субсидию
Правительство установило, что субсидии предоставляются семьям, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% от их совокупного дохода, пока продолжается военное положение и в течение месяца после его завершения.
Для получения субсидии понадобятся следующие документы:
- Заполненное заявление на получение жилищной субсидии;
- Декларация о доходах и расходах;
- Соглашение аренды жилья, если вы арендуете жилье;
- Копия соглашения о реструктуризации долгов за коммуналку, если таковая имеется;
- Справка о доходах для подтверждения информации, указанной в декларации;
- Справка для внутренне перемещенных лиц, если субсидия нужна по новому адресу проживания;
- Другие необходимые документы в соответствии с законодательством.
Как оформить субсидию
- Через интернет: вебпортал Пенсионного фонда Украины (ПФУ), мобильное приложение ПФУ, а также портал "Дія" позволяют подать заявку онлайн, что является самым простым вариантом для многих.
- Лично в сервисном центре ПФУ: можно подать документы непосредственно, что удобно для тех, кто ищет персональную помощь или консультацию от работников фонда. Не обязательно придерживаться места регистрации.
- Обращение к местной власти: можно обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти вашей общины или в центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
- По почте: это вариант для тех, кто предпочитает или вынужден обращаться за услугами дистанционно.