Як сплатити борг за комунальні послуги частинами у Києві

Кияни, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, можуть розрахуватися з боргами частинами. Для цього потрібно підписати договір про реструктуризацію боргу.

Як реструктуризувати борг

Такий крок дозволить уникнути подальшого накопичення боргів під час опалювального сезону та нарахування пені, повідомляють у ЦКС.

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Крім того, це дає можливість оформити житлову субсидію, що допоможе полегшити оплату комунальних послуг.

За дев'ять місяців цього року жителі Києва підписали 934 договори на реструктуризацію боргів за комунальні послуги. З них 593 стосуються постачання гарячої води та тепла.

Зауважте! Такий договір можна оформити як у районних сервісних центрах "Центру комунального сервісу", так і дистанційно через електронний цифровий підпис.

Необхідні документи для укладення договору: