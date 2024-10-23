Як сплатити борг за комунальні послуги частинами у Києві
Джерело:"Центр комунального сервісу"
Кияни, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, можуть розрахуватися з боргами частинами. Для цього потрібно підписати договір про реструктуризацію боргу.
Як реструктуризувати борг
Такий крок дозволить уникнути подальшого накопичення боргів під час опалювального сезону та нарахування пені, повідомляють у ЦКС.
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Крім того, це дає можливість оформити житлову субсидію, що допоможе полегшити оплату комунальних послуг.
За дев'ять місяців цього року жителі Києва підписали 934 договори на реструктуризацію боргів за комунальні послуги. З них 593 стосуються постачання гарячої води та тепла.
Зауважте! Такий договір можна оформити як у районних сервісних центрах "Центру комунального сервісу", так і дистанційно через електронний цифровий підпис.
Необхідні документи для укладення договору:
- Заява паспорт або ID-картка разом із випискою з Єдиного державного демографічного реєстру.
- Картка платника податків (РНОКПП або ІПН).
- Документ, що підтверджує право власності або користування житлом, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
- Якщо договір укладатиме представник власника, потрібна довіреність на представника та його паспорт.