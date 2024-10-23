Как реструктуризировать долг

Такой шаг позволит избежать дальнейшего накопления долгов во время отопительного сезона и начисления пени, сообщают в ЦКС.

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Кроме того, это дает возможность оформить жилищную субсидию, что поможет облегчить оплату коммунальных услуг.

За девять месяцев этого года жители Киева подписали 934 договора на реструктуризацию долгов за коммунальные услуги. Из них 593 касаются поставок горячей воды и тепла.

Обратите внимание! Такой договор можно оформить как в районных сервисных центрах "Центра коммунального сервиса", так и дистанционно через электронную цифровую подпись.

Необходимые документы для заключения договора: