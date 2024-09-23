Допомога на поховання: як отримати дві пенсії загиблого родича

Українці можуть отримати допомогу на поховання свого загиблого родича. Вона становить декілька пенсій, які надійдуть близьким членам родини.

Як отримати 2 пенсії після смерті родича

Родич може отримати допомогу на поховання від держави у розмірі пенсії померлої особи на момент її смерті, написали у Дії.

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В разі смерті пенсіонера, який одержував пенсію відповідно до зазначеного Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" членам його сім’ї або особі, яка здійснила його поховання, виплачується для цього допомога в розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб,

– повідомили у відомстві.

Нагадаємо! Якщо похорон організовує держава, таку допомогу не надають.

Які документи треба

Щоб отримати гроші, треба звернутися до ПФУ та подати наступні документи: