Як отримати 2 пенсії після смерті родича
Родич може отримати допомогу на поховання від держави у розмірі пенсії померлої особи на момент її смерті, написали у Дії.
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В разі смерті пенсіонера, який одержував пенсію відповідно до зазначеного Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" членам його сім’ї або особі, яка здійснила його поховання, виплачується для цього допомога в розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
– повідомили у відомстві.
Нагадаємо! Якщо похорон організовує держава, таку допомогу не надають.
Які документи треба
Щоб отримати гроші, треба звернутися до ПФУ та подати наступні документи:
- Заява про виплату допомоги на поховання;
- Документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
- Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
- Свідоцтво про смерть;
- Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 14 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382) або довідку про смерть пенсіонера;
- У разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави.