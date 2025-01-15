Хто з українців зможе отримати від держави гроші на оренду житла
15 січня 2025, 11:55Читать новость на русском
З 29 січня почне діяти програма допомоги від держави на оренду житла. Кошти надаватимуться деяким переселенцям.
Кому з переселенців надаватимуть допомогу
Субсидія на оренду надаватиметься особам, що офіційно отримали статус ВПО, повідомляє 24 Канал з посиланням на НСССУ.
Читайте також Україна отримала від партнерів майже 120 мільярдів доларів: чи треба буде повертати ці гроші
На допомогу мають право переселенці, які:
- не є учасниками програми "Прихисток";
- не отримують допомогу на проживання;
- мають житло, що непридатне для проживання (наприклад, воно зруйноване чи пошкоджене);
- переїхали на територію України і не мають у власності житла у цих областях із загальною площею більш як 13,65 метра квадратних на кожного члена родини;
- вимушені витрачати на оренду понад 20% доходу родини.
Як отримати цю допомогу
Щоб оформити цю субсидію, потрібно подати у відповідальні органи спеціальну заяву та надати договір оренди. Зробити це можна:
- у ЦНАПі;
- у ПФУ;
- через вебпортал ПФУ;
- через застосунок Пенсійного фонду.
Зверніть увагу! Субсидія надається на 6 місяців.