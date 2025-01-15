Хто з українців зможе отримати від держави гроші на оренду житла

З 29 січня почне діяти програма допомоги від держави на оренду житла. Кошти надаватимуться деяким переселенцям.

Кому з переселенців надаватимуть допомогу

Субсидія на оренду надаватиметься особам, що офіційно отримали статус ВПО, повідомляє 24 Канал з посиланням на НСССУ.

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На допомогу мають право переселенці, які:

не є учасниками програми "Прихисток";

не отримують допомогу на проживання;

мають житло, що непридатне для проживання (наприклад, воно зруйноване чи пошкоджене);

переїхали на територію України і не мають у власності житла у цих областях із загальною площею більш як 13,65 метра квадратних на кожного члена родини;

вимушені витрачати на оренду понад 20% доходу родини.

Як отримати цю допомогу

Щоб оформити цю субсидію, потрібно подати у відповідальні органи спеціальну заяву та надати договір оренди. Зробити це можна:

у ЦНАПі;

у ПФУ;

через вебпортал ПФУ;

через застосунок Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! Субсидія надається на 6 місяців.