Хто з українців зможе отримати від держави гроші на оренду житла

15 січня 2025, 11:55
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Автор: Анастасія Зорик

З 29 січня почне діяти програма допомоги від держави на оренду житла. Кошти надаватимуться деяким переселенцям.

Кому з переселенців надаватимуть допомогу

Субсидія на оренду надаватиметься особам, що офіційно отримали статус ВПО, повідомляє 24 Канал з посиланням на НСССУ.

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На допомогу мають право переселенці, які:

  • не є учасниками програми "Прихисток";
  • не отримують допомогу на проживання;
  • мають житло, що непридатне для проживання (наприклад, воно зруйноване чи пошкоджене);
  • переїхали на територію України і не мають у власності житла у цих областях із загальною площею більш як 13,65 метра квадратних на кожного члена родини;
  • вимушені витрачати на оренду понад 20% доходу родини.

Як отримати цю допомогу

Щоб оформити цю субсидію, потрібно подати у відповідальні органи спеціальну заяву та надати договір оренди. Зробити це можна:

  • у ЦНАПі;
  • у ПФУ;
  • через вебпортал ПФУ;
  • через застосунок Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! Субсидія надається на 6 місяців. 