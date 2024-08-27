Як отримати статус людини із інвалідністю

Особи, які мають певний вид каліцтва, можуть оформити собі статус по інвалідності. Для цього потрібно пройти декількох лікарів.

Хто може отримати групу по інвалідності

Причини каліцтва можуть бути різними, проте усіх їх можна розділити на три групи інвалідності:

Читайте також Чи призначають пенсію за інвалідністю без стажу

І група – коли людина перебуває у важкому стані здоров’я і не здатна сама себе обслуговувати. Такі люди потребують постійного нагляду, догляду і допомоги.

ІІ група — це випадки, коли у людей є стійкі, виразно важкі функціональні порушення в організмі. При цьому вона здатна сама про себе піклуватися і не потребує постійного нагляду чи сторонньої допомоги.

ІІІ група – стійкі функціональні порушення помірної важкості. Такі люди найчастіше працездатні, але потребують соціальної допомоги й захисту.

Як отримати інвалідність в Україні

Щоб отримати інвалідність, потрібно пройти обстеження у сімейного лікаря. Він має лишити запис у медичній картці пацієнта, а також у формі 088/о — "Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК)". Також він має внести до форми інформацію про пацієнта, його хворобу та причини надання інвалідності.

Далі форму 088/о має спершу розглянути лікарсько-консультативна комісія, створена при медичному закладі. Склад комісії визначає головний лікар. Крім нього, до неї обов’язково входять і інші лікарі закладу.

Нагадаємо! Ця комісія має не тільки підтвердити інвалідність людини, а й на основі обстежень надати їй необхідний план лікування і реабілітації.

Коли всі члени комісії погодять результати обстеження і підпишуть форму 088/о — людину направляють на медико-соціальну експертизу. Експертиза має відбутися протягом п’ятьох робочих днів — відколи ЛКК надіслала направлення пацієнта.

Які документи знадобляться