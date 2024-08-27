Хто може отримати групу по інвалідності
Причини каліцтва можуть бути різними, проте усіх їх можна розділити на три групи інвалідності:
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- І група – коли людина перебуває у важкому стані здоров’я і не здатна сама себе обслуговувати. Такі люди потребують постійного нагляду, догляду і допомоги.
- ІІ група — це випадки, коли у людей є стійкі, виразно важкі функціональні порушення в організмі. При цьому вона здатна сама про себе піклуватися і не потребує постійного нагляду чи сторонньої допомоги.
- ІІІ група – стійкі функціональні порушення помірної важкості. Такі люди найчастіше працездатні, але потребують соціальної допомоги й захисту.
Як отримати інвалідність в Україні
Щоб отримати інвалідність, потрібно пройти обстеження у сімейного лікаря. Він має лишити запис у медичній картці пацієнта, а також у формі 088/о — "Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК)". Також він має внести до форми інформацію про пацієнта, його хворобу та причини надання інвалідності.
Далі форму 088/о має спершу розглянути лікарсько-консультативна комісія, створена при медичному закладі. Склад комісії визначає головний лікар. Крім нього, до неї обов’язково входять і інші лікарі закладу.
Нагадаємо! Ця комісія має не тільки підтвердити інвалідність людини, а й на основі обстежень надати їй необхідний план лікування і реабілітації.
Коли всі члени комісії погодять результати обстеження і підпишуть форму 088/о — людину направляють на медико-соціальну експертизу. Експертиза має відбутися протягом п’ятьох робочих днів — відколи ЛКК надіслала направлення пацієнта.
Які документи знадобляться
- заповнена форма направлення 088/о, підписана головою та членами ЛКК з печаткою лікувального закладу;
- паспорт та копія паспорта;
- медична карта амбулаторного хворого (амбулаторна книжка — форма 025/о);
- трудова книжка та її копія, засвідчена відділом кадрів останнього місця роботи або нотаріусом;
- оригінали всіх документів, які вписані в форму 088/с, а саме: довідки про стан здоров’я від хірурга, невропатолога, терапевта та інших спеціалістів. Важливо, щоб були документи від фахівців з хвороби, за якою хворий очікує отримати стан інвалідності. Крім того, потрібні оригінали рентгенологічного обстеження, та лабораторні аналізи. Діагноз хворого за основним захворюванням має бути описаний у виписці з історії хвороби (епікриз).