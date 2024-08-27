Хто може отримати групу по інвалідності

Причини каліцтва можуть бути різними, проте усіх їх можна розділити на три групи інвалідності:

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І група – коли людина перебуває у важкому стані здоров’я і не здатна сама себе обслуговувати. Такі люди потребують постійного нагляду, догляду і допомоги.

ІІ група — це випадки, коли у людей є стійкі, виразно важкі функціональні порушення в організмі. При цьому вона здатна сама про себе піклуватися і не потребує постійного нагляду чи сторонньої допомоги.

ІІІ група – стійкі функціональні порушення помірної важкості. Такі люди найчастіше працездатні, але потребують соціальної допомоги й захисту.

Як отримати інвалідність в Україні

Щоб отримати інвалідність, потрібно пройти обстеження у сімейного лікаря. Він має лишити запис у медичній картці пацієнта, а також у формі 088/о — "Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК)". Також він має внести до форми інформацію про пацієнта, його хворобу та причини надання інвалідності.

Далі форму 088/о має спершу розглянути лікарсько-консультативна комісія, створена при медичному закладі. Склад комісії визначає головний лікар. Крім нього, до неї обов’язково входять і інші лікарі закладу.

Нагадаємо! Ця комісія має не тільки підтвердити інвалідність людини, а й на основі обстежень надати їй необхідний план лікування і реабілітації.

Коли всі члени комісії погодять результати обстеження і підпишуть форму 088/о — людину направляють на медико-соціальну експертизу. Експертиза має відбутися протягом п’ятьох робочих днів — відколи ЛКК надіслала направлення пацієнта.

Які документи знадобляться