Кто может получить группу по инвалидности

Причины увечья могут быть разными, однако всех их можно разделить на три группы инвалидности:

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І группа – когда человек находится в тяжелом состоянии здоровья и не способен сам себя обслуживать. Такие люди нуждаются в постоянном присмотре, уходе и помощи.

ІІ группа - это случаи, когда у людей есть стойкие, выразительно тяжелые функциональные нарушения в организме. При этом он способен сам о себе заботиться и не нуждается в постоянном присмотре или посторонней помощи.

III группа – стойкие функциональные нарушения умеренной тяжести. Такие люди чаще всего трудоспособны, но нуждаются в социальной помощи и защите.

Как получить инвалидность в Украине

Чтобы получить инвалидность, нужно пройти обследование у семейного врача. Он должен оставить запись в медицинской карте пациента, а также в форме 088/о - "Направление на медико-социально-экспертную комиссию (МСЭК)". Также он должен внести в форму информацию о пациенте, его болезнь и причины предоставления инвалидности.

Далее форму 088/о должна сначала рассмотреть врачебно-консультативная комиссия, созданная при медицинском учреждении. Состав комиссии определяет главный врач. Кроме него, в нее обязательно входят и другие врачи заведения.

Напомним! Эта комиссия должна не только подтвердить инвалидность человека, но и на основе обследований предоставить ему необходимый план лечения и реабилитации.

Когда все члены комиссии согласуют результаты обследования и подпишут форму 088/о - человека направляют на медико-социальную экспертизу. Экспертиза должна состояться в течение пяти рабочих дней - с тех пор, как ВКК прислала направление пациента.

Какие документы понадобятся