Кто может получить группу по инвалидности
Причины увечья могут быть разными, однако всех их можно разделить на три группы инвалидности:
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- І группа – когда человек находится в тяжелом состоянии здоровья и не способен сам себя обслуживать. Такие люди нуждаются в постоянном присмотре, уходе и помощи.
- ІІ группа - это случаи, когда у людей есть стойкие, выразительно тяжелые функциональные нарушения в организме. При этом он способен сам о себе заботиться и не нуждается в постоянном присмотре или посторонней помощи.
- III группа – стойкие функциональные нарушения умеренной тяжести. Такие люди чаще всего трудоспособны, но нуждаются в социальной помощи и защите.
Как получить инвалидность в Украине
Чтобы получить инвалидность, нужно пройти обследование у семейного врача. Он должен оставить запись в медицинской карте пациента, а также в форме 088/о - "Направление на медико-социально-экспертную комиссию (МСЭК)". Также он должен внести в форму информацию о пациенте, его болезнь и причины предоставления инвалидности.
Далее форму 088/о должна сначала рассмотреть врачебно-консультативная комиссия, созданная при медицинском учреждении. Состав комиссии определяет главный врач. Кроме него, в нее обязательно входят и другие врачи заведения.
Напомним! Эта комиссия должна не только подтвердить инвалидность человека, но и на основе обследований предоставить ему необходимый план лечения и реабилитации.
Когда все члены комиссии согласуют результаты обследования и подпишут форму 088/о - человека направляют на медико-социальную экспертизу. Экспертиза должна состояться в течение пяти рабочих дней - с тех пор, как ВКК прислала направление пациента.
Какие документы понадобятся
- заполненная форма направления 088/о, подписанная председателем и членами ВКК с печатью лечебного учреждения;
- паспорт и копия паспорта;
- медицинская карта амбулаторного больного (амбулаторная книжка - форма 025/о);
- трудовая книжка и ее копия, заверенная отделом кадров последнего места работы или нотариусом;
- оригиналы всех документов, которые вписаны в форму 088/с, а именно: справки о состоянии здоровья от хирурга, невропатолога, терапевта и других специалистов. Важно, чтобы были документы от специалистов по болезни, по которой больной ожидает получить состояние инвалидности. Кроме того, нужны оригиналы рентгенологического обследования, и лабораторные анализы. Диагноз больного по основному заболеванию должен быть описан в выписке из истории болезни (эпикриз).